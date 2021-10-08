Москва, 8 октября, 2021, 17:03 — ИА Регнум. Отправленный в отставку президентом Украины спикер украинского парламента ДмитрийРазумков обладаем амбициями, но у него нет команды, а идеологически он повторяет ВладимираЗеленского. Об этом 8 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

President.gov.ua Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков и президент Украины Владимир Зеленский

«О политическом будущем Разумкова пока что рано говорить, так как в настоящий момент начало фактически предвыборной кампании с его стороны было бы фальстартом», — заявил эксперт.

«Явно, что уходить из политики он не собирается, да и намёки на большие амбиции уже открыто сделал сразу после отставки. Теперь ему предстоит сформировать свою команду и провести переговоры как с крупными капиталистами Украины, так и с зарубежными покровителями. Удастся ли ему заинтересовать их своим проектом — пока что вопрос будущего», — заявил политолог.

«Но важно понимать, что в плане общей направленности политического курса как во внутренней политике, так и во внешних отношениях, у него с Зеленским никаких расхождений нет. Так что его проект может быть позиционирован просто как удачное продолжение «зелёной» власти после того, как она потерпит окончательное политическое банкротство. С одной особенностью — возвращение политики в законное русло», — заявил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 284 голосами депутатов разных фракций спикер украинского парламента Дмитрий Разумков был отправлен в отставку.