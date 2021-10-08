Москва, 8 октября, 2021, 16:42 — ИА Регнум. Драйвером развития в РФ сегмента онлайн-торговли могут стать малый и средний бизнес. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 октября заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Так он прокомментировал прогнозы главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова о том, что в 2021 году объем онлайн-торговли может превысить 4 трлн рублей.

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«Упомянутый министром рубеж вполне достижим, если продолжится борьба с пандемией и другими напастями. Если же жизнь вернется на прежние рельсы, то развитие онлайн технологий замедлится. И мы уже видим переток части продаж обратно в офлайн, — сказал Чеглов. — Драйвером в этом случае здесь может выступить малый и средний бизнес, доступ которого в офлайн-сегмент будет усложняться ввиду продолжающейся консолидации офлайн-торговли. И именно электронные площадки помогут малому и среднему бизнесу выживать. Да и сформировались уже очень крупные онлайн-компании, способные предложить доступную инфраструктуру».

Но, как подчеркнул Чеглов, это возможно при условии, что крупные маркетплейсы и онлайн-системы не «задерут» стоимость своих услуг, что вполне предсказуемо.

«И важно, что в министерстве промышленности и торговли это осознают и готовят инструменты мониторинга и «точечной донастройки» данного механизма», — сказал Чеглов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Чеглов оценил перспективы роста российского сегмента онлайн-торговли.