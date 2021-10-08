Москва, 8 октября, 2021, 16:28 — ИА Регнум. Две атомные подводные лодки из состава Северного флота провели в Баренцевом море учебно-тренировочную «дуэль» с торпедными стрельбами, сообщает 8 октября пресс-служба флота.

Mil.ru АПЛ Северного флота

Отработка противолодочных задач была совмещена с практическими торпедными стрельбами.

«Подводники Северного флота отработали торпедные стрельбы в дуэльном варианте. Экипажи двух атомных ракетных подводных крейсеров отработали задачи противолодочной подготовки с выполнением практических торпедных стрельб в дуэльном варианте», — указано в сообщении.

Экипажи подводных лодок отработали слежение, уход от преследование, атаку и контратаку с маневрированием на глубине.

«Стрельба была проведена на завершающих этапах учения. Каждый экипаж выполнил по два залпа практическими торпедами по учебному противнику», — рассказали в пресс-службе Северного флота.