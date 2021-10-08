Санкт-Петербург, 8 октября, 2021, 16:13 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге к 11 октября ожидается поставка около 50 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» производства научного центра «Вектор». При этом информации о поступлении вакцины «КовиВак» у комитета по здравоохранению города нет. Об этом сообщил 8 октября председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец, передает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Olgamatveeva Вакцина ЭпиВакКорона

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«Я знаю, что в течение недели «КовиВак» у нас не появится, но 11 октября к нам поставят около 50 тысяч доз «ЭпиВакКороны», — сказал чиновник.

Лисовец подчеркнул, что сейчас в Петербурге готово к использованию более 800 тыс. доз комбинированной векторной вакцины «Спутник Лайт» и «Спутник V». В городе развернуто более 200 прививочных пунктов, где любой житель города может пройти вакцинацию.