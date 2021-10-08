Куала-Лумпур, 8 октября, 2021, 16:03 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Малайзии выдало разрешение на использование вакцины Pfizer в качестве бустера, сообщает CNN Indonesia.

Tim Reckmann Вакцина компании Pfizer

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: медики призывают к «радикальным решениям» — все новости»

В Малайзии считают, что ревакцинация не является обязательной, но она настоятельно рекомендуется людям, которые подвержены высокому риску заражения коронавирусом.

В настоящее время в Малайзии, помимо Pfizer, используются другие вакцины, а именно AstraZeneca, Sinovac и CanSino.

По последним данным, около 64% из 32-миллионного населения Малайзии прошли полную вакцинацию от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Малайзии подчеркнуло, что оно работает с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) над решением проблемы беженцев рохинджа.