Кишинёв, 8 октября, 2021, 15:59 — ИА Регнум. В Кишинёве 10 октября состоится акция протеста в связи с последними действиями властей Молдавии. Об этом на брифинге объявил экс-президент республики, сопредседатель Блока коммунистов и социалистов Игорь Додон.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

Он выступил в связи с задержанием генерального прокурора Молдавии Александра Стояногло. Додон назвал это «государственным переворотом» со стороны президента республики и правительства страны.

«В воскресенье будет первый протест. Это наше единственное решение — все на протест с единственным требованием: отставка руководства в полном составе. Замена одного министра на другого не спасёт ситуацию. Всех в отставку», — заявил Додон.

Он также обвинил действующее правительство в неконструктивной политике, которая привела к тому, что молдавские аграрии остались без рынков сбыта продукции, кроме того, в стране образовался дефицит природного газа.

Как сообщало ИА REGNUM, Стояногло 5 октября задержали на 72 часа в рамках антикоррупционного расследования. Он не признаёт себя виновным. Временно исполняющим обязанности генпрокурора назначен Дмитрий Робу. 8 октября суд должен вынести решение о мере пресечения Стояногло. Судебного заседание проходит на фоне акции протеста.