Москва, 8 октября, 2021, 15:58 — ИА Регнум. Человеку, который иногда общается с работниками колл-центра по тем или иным вопроса, сразу становится понятно, что звонок от мошенников, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин.

Prokuror-kaluga.ru Телефонные мошенники

«Во-первых, есть слова и словосочетания, которые не употребляются реальными работниками финансовых структур. В исследовании DeviceLock указаны «лицевой счет» и «финансовая ячейка», но по факту понимание того, что со звонком что-то не так, должно приходить чуть ли не с первых слов звонящего.

Во-вторых, аферистам свойственно придумывать какие-то несуществующие должности, которые вроде бы звучат достаточно важно, но по факту это фикция.

В-третьих, стоит обращать внимание на то, с какой частотой звонящий обращается к потенциальной жертве по имени или имени-отчеству.

Давно доказано, что самый приятный звук для человека — это его имя, и этим активно пользуются как при продажах, так и при попытках вытянуть из человека необходимую информацию.

Подозрительными должны казаться словосочетания, схожие с «личным кабинетом». Ни для кого не секрет, что сейчас клиенты банков либо пользуются приложением структуры, либо работают с банком и счетом строго оффлайн и такого, чтобы кто-то входил в личный кабинет через сайт, уже почти не осталось.

Также нужно обращать внимание на «агрессивность» разговора. Чем настойчивее мошенник подводит клиента банка к необходимому моменту по «вытягиванию» нужных данных, тем больше вероятность, что это и есть развод.

Но по факту лучше вообще не доводить до того, чтобы приходилось вспоминать слова-триггеры, по которым можно отличить мошенника, тем более после публикаций различных исследований «колл-центры» обычно несколько модифицируют модель общения.

Самый простой вариант — сбросить звонок или сослаться на занятость и самому перезвонить в банк, где с вероятностью в 99% клиенту скажут, что он беседовал с мошенниками», — высказал свое мнение юрист.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным исследования, существует несколько ключевых слов, по которым можно определить телефонных мошенников — это «лицевой счет» и «финансовая ячейка».

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