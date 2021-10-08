Луганск, 8 октября, 2021, 15:56 — ИА Регнум. В Луганской народной республике одной из главных проблем является пандемия коронавируса. Об этом 8 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник «Скорой помощи» ЛНР на условиях анонимности.

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«Тут сейчас другое беспокоит. Коронавирус косит людей направо и налево. Кругом пневмонии и большинство — летальные. Правда, проблем с привитыми вроде нет. Среди больных почти одни антипрививочники», — заявил эксперт.

«На скорой вообще беда. До войны было 50 бригад, сейчас — 15. При такой колоссальной нагрузке! Скорую приходится ждать по полдня и больше», — рассказал эксперт.