Москва, 8 октября, 2021, 15:41 — ИА Регнум. Низкая доходность долларовых вкладов и опасения по поводу роста цен вынуждают граждан РФ снимать деньги с валютных депозитов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 октября заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев. Так он прокомментировал информацию о том, что жители РФ стали активно выводить свои сбережения с валютных вкладов.

Although Банковские ячейки

«Рост потребительских расходов вынуждает жителей снимать средства, — сказал Алиев. — При этом ожидания возможных новых ограничений и самоизоляции из-за коронавируса вынуждают население снимать деньги с депозитов и уже сейчас приобретать необходимое, так как есть опасения роста цен, например на технику и импортную продукцию. К тому же имеет место недоверие к долларовым сбережениям и низкая доходность, население предпочитает вкладываться в иные финансовые инструменты».

При этом он подчеркнул, что доходность в валюте по депозитам в российских банках очень низкая.

«Продолжение тренда будет зависеть от того, какие возможные варианты предоставит финансовый рынок населению, а также от падения доходов среднего класса», — сказал Алиев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в российской банковской системе в настоящее время наблюдается переток средств с валютных вкладов на сберегательные и текущие счета.