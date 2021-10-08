Джакарта, 8 октября, 2021, 15:41 — ИА Регнум. По данным целевой группы по борьбе с коронавирусом, в 15 провинциях Индонезии, включая Джакарту, не выявили случаев смерти от COVID-19, сообщает CNN Indonesia.

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Самый высокий уровень смертности от COVID-19 за сутки зафиксирован в провинциях Центральная Ява и Папуа. Там от COVID-19 умерли 10 человек. В провинции Ачех погибли 9 человек, а в Восточной Яве — 7 человек.

Всего в Индонезии за сутки выявили 66 случаев смерти от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с коронавирусом, в Индонезии за сутки выявили 1384 носителя SARS-CoV-2.