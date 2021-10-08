Ереван, 8 октября, 2021, 15:10 — ИА Регнум. В Армении за последние сутки провели 8576 исследований на коронавирус, из которых 1202 дали положительный результат. Об этом 8 октября сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в стране выявили 269 874 носителя коронавируса. Из них 246 659 справились с инфекцией, в том числе 400 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находятся 16 490 носителей коронавируса. За сутки их стало больше на 768 человек. Смерть в республике зарегистрировали у 6725 пациентов с COVID-19, из которых 33 — в течение последних суток.

Днём ранее в Армении в результате проведения 9598 тестов на коронавирус 1309 были с положительным результатом. 502 человека медики за сутки признали выздоровевшими, умерли 30 пациентов с COVID-19.

Стоит отметить, что в Армении продолжается рост темпов распространения коронавирусом.