Кишинёв, , 15:03 — REGNUM Экс-президент Молдавии, сопредседатель Блока коммунистов и социалистов (БКиС) Игорь Додон призвал выступить против «государственного переворота в стране». Заявление он сделал 8 октября на брифинге.

Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

Додон раскритиковал задержание генпрокурора Александра Стояногло. Он потребовал отставки президента республики Майи Санду и правительства страны.

«Мы наблюдаем государственный переворот и захват государственной власти. Цель — захват прокуратуры, единственного органа, который им неподконтролен», — заявил лидер БКиС.

По мнению Додона, задержание Стояногло якобы произошло, чтобы он не обнародовал данные о мошенничестве некоторых членов правящей партии «Действие и солидарность». Лидер БКиС также отметил, что посольство США в Кишинёве до сих пор не отреагировало на последние действия молдавских властей.

Как сообщало ИА REGNUM, Стояногло 5 октября задержали на 72 часа в рамках антикоррупционного расследования. Он не признаёт себя виновным. Временно исполняющим обязанности генпрокурора назначен Дмитрий Робу. 8 октября суд должен вынести решение о мере пресечения Стояногло.

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