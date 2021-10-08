Москва, 8 октября, 2021, 14:55 — ИА Регнум. Компании ПАО «Газпром» зарекомендовала себя на рынке как надежный и стабильный поставщик природного газа, который поставляет газ в страны Европы более 50 лет и не получал рекламаций по условиям своих поставок все это время, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка газа

«Мало того, доля рынка, на котором компания занимает свое место в Европе не превышает 30% и не является определяющей.

Сложившиеся рекордные цены на природный газ вызваны восстановлением экономики стран ЕС после пандемийного 2020 года, конкуренцией за ресурсы со странами азиатского региона и неверной ценовой политикой Евросоюза. Свою роль сыграло и общемировое падение добычи газа и снижение поставок из США из-за урагана «Ида».

ПАО «Газпром» на настоящий момент уже выполнил все взятые на себя обязательства по поставкам природного газа в Европу, однако не является безучастным наблюдателем «истерики» на газовом рынке Европы.

Для сохранения своей репутации надежного поставщика ПАО «Газпром» готов предложить дополнительные поставки голубого топлива по новым контрактам через Санкт-Петербургскую биржу, о чем было сообщено в СМИ президентом России Владимиром Путины.

Инструментами такого снятия напряженности могли бы стать новый газопровод «Северный поток — 2» и ГТС Украины. Начало поставок газа по СП-2 собьет цены на энергорынке Европы. Владимир Путин уже дал поручение возобновить транзит российского газа через ГТС Украины в полном объеме до 109 миллионов кубометров в сутки, несмотря на риски, связанные с техническим состоянием украинской ГТС.

Поставки через Украину в полном объеме будут способствовать увеличению предложения газа в Европе и станет еще одним подтверждением, что Газпром является надежным поставщиком. Однако урегулирование возникшего кризиса это улица не с односторонним движением.

Со стороны стран Евросоюза необходимо выполнение встречных действий для создания условий оперативного подключения российской стороны к процессу стабилизации энергорынка Европы. «Северный поток — 2» в настоящее время не сертифицирован. Данная процедура может занять до четырех и более месяцев.

При этом основной проблемой являются не технические параметры газопровода, а третий энергетический пакет ЕС. Газовая директива ограничивает поставки Газпрома, что может затруднить план по стабилизации цен. Европейские парламентарии вполне могли бы скорректировать третий энергопакет стран ЕС.

Газопровод сбалансирует ценовые параметры на природный газ, в том числе и на спотовом рынке», а если зима будет холодной, то газа нужно будет больше. Именно этот риск сейчас подогревает цены.

Свою роль должны сыграть и американские компании, экспортирующие СПГ в Европу, с учетом того, что цена на газ на американском континенте сейчас в пять раз ниже чем на европейском.

Для снятия напряжения с газовых рынков можно временно использовать нефть и другие углеводороды. Дело за малым. Нужны конкретные взаимные действия, а не обвинения «унтер-офицерской вдовы». Россия свою готовность уже предоставила мировому обществу», — высказал сове мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, у России должна быть обеспокоенность ситуацией с ценами на газ в Европе, так как она может оказать негативное влияние на репутацию страны, заявил посол Европейского союза в Москве Маркус Эдерер.

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