Рига, 8 октября, 2021, 14:54 — ИА Регнум. С понедельника, 11 октября, ряд крупнейших предприятий Латвии перейдет на так называемый «зеленый режим» работы. Об этом сообщил местный портал rus.tvnet.lv.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Это означает, что очную работу с клиентами будет вести только персонал, вакцинированный против коронавируса или переболевший этим заболеванием, а всем посетителям центров по обслуживанию клиентов и магазинов будет необходимо предъявить ковид-сертификат или же воспользоваться удаленными услугами.

Инициаторами «зеленого режима» выступили известные телекоммуникационные, торговые и энергетические фирмы страны: ООО TET, ООО Latvijas mobilais telefons, АО Latvijas valsts mezi, АО Latvenergo, ООО Omniva и АО Saf tehnika.

«В интересах здоровья всего общества мы призываем и другие предприятия внести свой вклад в снижение риска заболевания и работать в безопасном или так называемом «зеленом режиме», — говорится в заявлении компаний для местных СМИ.

Для узнавания таких компаний разработана визуальная символика. Любая компания, которая присоединится к инициативе, может использовать эти материалы бесплатно, разместив их у входа в торговую точку и проинформировав клиентов о том, что поставщик услуг работает в безопасном режиме.

7 октября 2021 года в Латвии введена чрезвычайная ситуации в здравоохранении в связи с ростом числа зараженных COVID-19.