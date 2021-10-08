Сахалинская область, 23 августа, 2002, 19:07 — ИА Регнум. Фонд будет не только оказывать материальную помощь партии, но и способствовать развитию малого бизнеса, вести активную социальную политику в Сахалинской области.

Президент фонда Владимир Тарабриков рассказал журналистам о предстоящей деятельности общественной организации. Сотрудники фонда будут пополнять партийную кассу "Единой России". Но не только. Фонд окажет серьезную поддержку своим единомышленникам. В первую очередь малому бизнесу и молодежным организациям. Продумана социальная программа. Скоро фонд развернет конкретную деятельность на территории всей Сахалинской области. Представители фонда заявляют, что больше будут заниматься не политической деятельностью, а производственной.