Вашингтон, 8 октября, 2021, 14:52 — ИА Регнум. В США житель штата Мэриленд арестован по подозрению в убийстве трёх человек. Об этом сообщает телерадиокомпания CBS News.

Jo Naylor Убийство

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Как следует из документов суда, 46-летнего Джеффри Бернхэма обвиняют в убийстве брата, 58-летнего Брайана Робинетта, и его супруги Келли Сью Робинет, а также пожилой женщины Ребекки Рейнольдс в штате Мэриленд. Отмечается, что мужчина, который выступал против вакцинации, считая, что правительство травит людей вакцинами против COVID-19, мог расправиться со своим братом-фармацевтом, потому что последний участвовал в прививочной кампании.

В разговорах со своими близкими подозреваемый утверждал, что вакцины используются для отравления людей, и с помощью них тайные правительства планируют значительно сократить население планеты. Незадолго до убийства Бернхэм говорил матери, что хочет выяснить отношения с братом.

По данным полиции, 30 сентября подозреваемый похитил автомобиль у 83-летнего друга своей матери — позже его нашли со смертельными травмами — и отправился на нём в Элликот-Сити, где жил его брат.

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Бернхэм был задержан 1 октября на территории штата Западная Виргиния. Ему предъявлено обвинение в трёх убийствах и угоне автомобиля. Также, по данным полиции, ему будет предъявлено обвинение в убийстве друга его матери.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным американского Национального центра медицинской статистики федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ), в Соединённых Штатах зафиксирован самый высокий в современной истории страны рост числа убийств. Так, число убийств за период с 2019 по 2020 год выросло на 30%. Это самый значительный рост за последние 100 лет. Предыдущий рекордно высокий прирост за минувшее столетие составил 20% и был зарегистрирован в период с 2000 по 2001 год.