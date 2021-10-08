Цхинвал, 8 октября, 2021, 14:49 — ИА Регнум. В Южной Осетии в течение прошедших суток провели 301 тест на коронавирус, из которых 96 показали положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 8 октября сообщила агентству «Рес».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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За время пандемии в республике выявили 6627 носителей SARS-CoV-2, из них 5360 выздоровели, в том числе 30 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 1267 носителей коронавируса.

В «красной зоне» Республиканского многопрофильного медицинского центра в Цхинвале лечатся 87 пациентов с COVID-19. За последние сутки оттуда выписали десять человек и столько же госпитализировали.

В течение 7 октября, в Южной Осетии выявили 89 случаев заражения коронавирусом в результате проведения 345 тестов. 30 человек за это время были признаны выздоровевшими.