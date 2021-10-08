Москва, 8 октября, 2021, 14:31 — ИА Регнум. Нобелевской премии мира, которая в 2021 году была присуждена главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову, является заслугой издания и его коллег, погибших за свободу слова. Об этом сам Муратов заявил 8 октября, комментируя получение престижной награды.

Uchi-uchi.ru Журналист

«Могу вам сказать, что это премия не моя. Это премия газеты и в первую очередь её погибших сотрудников. Это Юрий Щекочихин, Игорь Домников, Анна Политковская, Настя Бабурова, Стас Маркелов и Наташа Эстемирова — это их премия, не моя», — сказал в беседе с РИА Новости Муратов.

Он добавил, что решение о том, куда будут направлены деньги за премию, будет принято в понедельник, 11 октября, на редколлегии.

«Точно могу сказать, что часть из этих денег, конечно, пойдёт в фонд «Круг добра» детям с орфанными заболеваниями», — отметил Муратов.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября Норвежский Нобелевский комитет обнародовал имена лауреатов Нобелевской премии мира 2021 года. Ими стали филиппинская журналистка Мария Ресса и главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов.

Престижная премия была им присуждена за «усилия по защите свободы выражения мнений, что является предварительным условием демократии и прочного мира».