Сан-Хосе, 8 октября, 2021, 14:22 — ИА Регнум. Президент Коста-Рики Карлос Альварадо объявил, что правительство Доминиканской Республики передаст костариканцам 56 800 доз вакцины от COVID-19 производства компании AstraZeneca. Об этом он написал на своих страницах в соцсетях.

MadriCR Карлос Альварадо

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: медики призывают к «радикальным решениям» — все новости»

«Хорошие новости. Доминиканская Республика передаст [Коста-Рике] 56 800 вакцин AstraZeneca против COVID-19», — написал Альварадо.

По его словам, международное сотрудничество «является основополагающей осью в противостоянии этой пандемии, за что я выражаю благодарность правительству президента Луиса Абинадера и народу Доминиканской Республики».

Он также выразил благодарность за усилия министерству иностранных дел страны, национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям, министерству здравоохранения и фонду социального обеспечения Коста-Рики: «Мы продолжаем работать над тем, чтобы получить доступ к большему количеству вакцин, которые гарантируют защиту, наибольшее число вакцинированных людей в стране и безопасную экономическую реактивацию».