Тбилиси, 8 октября, 2021, 14:09 — ИА Регнум. Политсовет самой крупной в Грузии оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) принял решение о проведении акций протеста с требованием освободить из заключения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом сообщил журналистам один членов политсовета партии Леван Хабеишвили.

Geworld.ge Леван Хабеишвили

«Дата акции станет известна в ближайшие дни. Информацию в связи об этом представит вам председатель партии», — сказал Хабеишвили.

Он добавил, что участники протестных акций ЕНД также будут требовать проведения в стране досрочных парламентских выборов. Параллельно с этим в партии будут готовиться ко второму туру выборов в органы местного самоуправления, назначенного на 30 октября.

«Граждане должны понимать, что выборы 30 октября важны для того, чтобы довести победу до конца и освободить третьего президента», — сказал политик.

Напомним, Саакашвили задержали в Тбилиси вечером 1 октября. На родине экс-президент заочно осуждён по двум делам, а также ещё два дела, где он фигурирует в качестве обвиняемого, находятся в суде. 2 октября прошёл первый тур местных выборов, на котором правящая партия «Грузинская мечта» набрала 46,6%, а ЕНД — 30,7%.