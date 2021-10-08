Лима, 8 октября, 2021, 13:57 — ИА Регнум. Президент Перу Педро Кастильо провёл первую встречу со своим обновленным кабинетом министров. Об этом пишет Prensa Latina.

Braian Reyna Guerrero Педро Кастильо

Согласно официальному отчету, это была координационная встреча, и Кастильо возглавил её вместе с новым премьер-министром Миртой Васкес, юристом-экологом, которая возглавляла парламент при временном правительстве Франсиско Сагасти, которого 28 июля сменил Кастильо.

Встреча длилась более двух часов и определила руководящие принципы и неотложные действия различных секторов или министерств, при этом приоритет был отдан сфере здравоохранения, и именно минздрав страны, как напомнили в ходе встречи присутствующие, работает над продвижением вакцинации против COVID-19, и восстановлению экономики, пострадавшей от длительности пандемии коронавируса.

Новый министр труда Бетси Чавес объявила, что председатель Совета министров Васкес будет наводить мосты диалога как с оппозицией, так и с проправительственными фракциями «Perú Libre» и прогрессивной «Juntos por el Perú» («Вместе за Перу»).

«Наша задача — создать атмосферу управляемости. Мы не хотим политического шума. Должны быть дебаты, это полезно, но прежде всего стране нужна стабильность, нужно решить насущные проблемы, и именно над этим работает исполнительная власть», — сказала Чавес.

По её словам, премьер-министр планирует поговорить с парламентскими фракциями, прежде чем правительство предстанет перед конгрессом в полном составе, и попросить их о ратификационном доверии.