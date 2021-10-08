Джакарта, 8 октября, 2021, 13:51 — ИА Регнум. По данным целевой группы по борьбе с коронавирусом, в Индонезии за сутки выявили 1384 носителя SARS-CoV-2, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По состоянию на 8 октября в Индонезии выявили 4 225 871 случай заражения коронавирусом.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус смогли 3514 жителей Индонезии. Всего коронавирусом в стране переболели 4 057 760 человек.

В период с 7 по 8 октября 2021 года 66 человек умерли от COVID-19 в Индонезии. Всего эпидемия унесла жизни 142 560 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в целевой группе по борьбе с COVID-19 в Папуа заявили, что в настоящее время в ходе XX национальной недели спорта выявлено 57 случаев заражения коронавирусом.

Подробнее в материале:На неделе спорта в Индонезии выявили 57 носителей коронавируса