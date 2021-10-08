Москва, 8 октября, 2021, 13:48 — ИА Регнум. Центральный Банк России запросил у участников платежного рынка предоставить регулятору данные о выявлении ими операций по выведению денег через переводы с одной карты на другую (P2P), сообщает «Коммерсант» со ссылкой на соответствующий запрос ЦБ к кредитным организациям.

ИА REGNUM Здание ЦБ Рф

Отмечается, что Центробанк просит кредитные учреждения указать лимиты по таким операциям, параметры их мониторинга, применяемые способы выявления участников схем хищений средств — дроперов.

Кроме того, регулятор запросил реестр операций, в том числе отмененных и заблокированных, а также информацию о сумме комиссий по таким операциям.

В ЦБ уточнили, что «целью взаимодействия с участниками рынка является изучение их деятельности по управлению рисками по таким операциям».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Банка России, объёмы сомнительных операций в российском банковском секторе сократился на 11% за первые шесть месяцев 2021 года.

В I полугодии 2021 года этот показатель составил 51 млрд рублей, за аналогичный период 2020 года — 57 млрд рублей. Также почти на 20%, до 31 млрд рублей, снизился объем незаконного обналичивания денег в банках.