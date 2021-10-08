Таллин, 8 октября, 2021, 13:39 — ИА Регнум. Известный публицист русской Эстонии, журналист Александр Чаплыгин решил баллотироваться в Таллинское городское собрание на местных выборах в составе Центристской партии. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Diego Delso Таллин

Он аргументировал свое решение тем, что если правящая в столице Центристская партия не удержит единоличную власть, то привычному хрупкому миру двух крупнейших общин города придет конец.

«Я иду на выборы, потому что хочу спасти свой город. А спасать его нужно. Нынешняя оппозиция, которая сегодня объявила своей целью свержение в Таллине «прорусской» власти, намерена коренным образом изменить принципы управления городом. И русским жителям ничего хорошего от этого ждать не приходится», — заявил он.

Чаплыгин убежден, что в случае победы националистической эстонской оппозиции все образование в Таллине, начиная с детского сада, будет переведено на эстонский язык. «За это голосовали все представленные в Таллинском горсобрании партии, и только единая позиция центристов не дала этому свершиться», — напомнил он.

Кроме того, завершится и привычная политика открытого общения городских чиновников с русским населением на русском языке: «Говорить с жителями столицы (половину таллинцев составляет русскоязычное население — ИА REGNUM) по-русски перестанут городские чиновники и политики, и получать информацию мы сможем только на эстонском языке».

«Ну, а чтобы превращение Таллина в «эстонскую столицу» стало полным, в городе введут должность вице-мэра по эстонскому языку, а также создадут местный аналог Департамента языка со всеми его карательными функциями», — добавил он.

Чаплыгин убежден, что развитие районов с преимущественно русскоязычными таллинцами будет остановлено в угоду «эстонским» микрорайнам, как это было до прихода к власти Центристской партии.

«О «Тотальном диктанте» и праздновании 9 мая можно будет забыть, и я не удивлюсь, если к следующей весне памятник Воину-освободителю «Бронзовый солдат» окажется огорожен полицией. Ведь празднование Победы для нынешней оппозиции означает принадлежность к «пятой колонне», то есть опасную для государства деятельность», — считает публицист.

Он итожит свои размышления так: «В общем, в случае победы оппозиции Таллину предстоит стать таким же обычным эстонским городом, как Тарту, Вильянди или Пярну. Городом, где все говорят по-эстонски, а уровень жизни ничем не отличается от среднего по стране».