Тбилиси, 8 октября, 2021, 13:36 — ИА Регнум. Местные жители, которые находятся возле рухнувшего в Батуми дома, обвинили прибывшую на место аварии и. о. мэра города Лелу Сурманидзе в выдаче незаконных разрешений на надстройку корпуса на здании. Об этом сообщает телеканал «Пирвели».

Цитата из видео Обрушение жилого дома в Батуми

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По словам Сурманидзе, в последнее время городские службы не выдавали никаких разрешений на надстройки в этом доме. Также нет сведений, чтобы кто-то проводил там внутренние работы.

«По словам архитекторов, корпус надстроили 20 лет назад. Что касается лифта, то на него разрешение выдали в 2017 году. Он лёгкой конструкции, установлен снаружи здания. Инженеры и архитекторы говорят, что он не мог стать причиной обрушения», — сказала глава города.

Она добавила, что под завалами есть люди, которые вышли по телефону на контакт со спасателями. На разборку завалов мобилизуют дополнительные силы. Применение техники ограничено.

Напомним, 8 октября произошло частичное обрушение пятиэтажного дома, расположенного на улице 26 мая. Сообщается о нескольких спасенных из-под обломков здания в том числе о двоих несовершеннолетних. Данных о погибших нет.