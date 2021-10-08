Буэнос-Айрес, , 13:36 — REGNUM Министр иностранных дел, международной торговли и культа Аргентины Сантьяго Кафьеро посетит 8 октября с рабочим визитом Бразилию по приглашению главы МИД этой страны Карлуша Альберту Франку Франса. Об этом сообщает Prensa Latina.

Аргентина

Отмечается, что Кафьеро и Франса «обсудят основные вопросы двусторонней повестки дня, а также вопросы, связанные с укреплением и модернизацией МЕРКОСУР в рамках нынешнего временного председательства Бразилии».

Согласно пресс-релизу МИД, в котором не указаны сроки визита Кафьеро, Бразилия является главным торговым партнером Аргентины, в то время как страна Аргентина — третий по величине торговый партнер Бразилии.

В тексте также говорится, что двусторонняя торговля в 2020 году достигла 16,4 млрд долларов, при этом национальный экспорт составил 8,5 млрд долларов, а импорт аргентинской продукции — около 7,5 млрд долларов. Торговый поток между странами быстро расширяется в 2021 году: его рост составит 49% по сравнению с 2020 годом, отмечается в сообщении.

В релизе также подчёркивается, что объём взаимных инвестиций значителен (28 млрд долларов) и охватывает широкий спектр секторов в обеих странах, включая промышленные товары, услуги, горнодобывающую и металлургическую промышленность, энергетику, машиностроение и строительство, агробизнес, управление инфраструктурой и технологии.