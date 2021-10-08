Бишкек, 8 октября, 2021, 13:30 — ИА Регнум. Спортсменка из Киргизии Мээрим Жуманазарова завоевала золотую медаль на проходящем в столице Норвегии чемпионате мира по борьбе, передают киргизские СМИ сегодня, 8 октября.

Вольная борьба в Древней Греции

На международном турнире она выступила в весовой категории до 68 килограммов.

В ходе финала киргизстанка смогла одолеть атлетку из Японии Рин Мияджи. При этом Жуманазарова обеспечила себе чистую победу, проведя туше — уложила соперницу на лопатки меньше чем за две минуты.

Отметим, что это уже третья медаль, завоёванная женской сборной Киргизии на чемпионате мира в Осло. Ранее Айсулуу Тыныбекова завоевала ещё одно «золото», а Айпери Медет кызы — «бронзу».

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