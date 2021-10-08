Женева, Швейцария, 8 октября, 2021, 13:25 — ИА Регнум. Вопрос об одобрении российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» для экстренного применения постепенно решает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Об этом 8 октября заявила на брифинге в Женеве официальный представитель ВОЗ Фадела Шаиб.

Volgograd.ru Вакцина «Спутник V»

«Мы близки к тому, чтобы решить несколько вопросов», — сказала она в ответ на просьбу назвать сроки рассмотрения заявки по российскому препарату.

При этом Шаиб добавила, что ей неизвестны сроки такого рассмотрения, однако это случится «на будущей неделе или позже». Также официальный представитель ВОЗ добавила, что организация «постепенно решает большинство вопросов, касающихся этой вакцины».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле надеются на скорое достижение договорённостей о признании российских вакцин в ЕС и взаимном признании ковид-сертификатов.