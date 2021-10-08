Сан-Хосе, , 13:24 — REGNUM Государственным учреждениям Коста-Рики запрещено с 8 октября 2021 года до 6 февраля 2022 года предоставлять платные площадки в СМИ для рекламы своего руководства и достижений в условиях предвыборной кампании. Об этом говорится в решении Верховного избирательного трибунала страны, сообщает Prensa Latina.

Коста-Рика на карте

В случае проведения второго тура выборов запрет будет продлен до 3 апреля, как это установлено Избирательным кодексом. Этот документ устанавливает, что учреждения исполнительной власти, децентрализованной администрации и государственные компании, а также муниципалитеты и муниципальные советы не могут распространять с помощью любых средств связи рекламную информацию, связанную с выполняемой работой.

Он исключает только информацию технического или научного характера, которая является необходимой и не может быть отложена, поскольку относится к аспектам, связанным с предоставлением основных государственных услуг или с чрезвычайными ситуациями государственного масштаба.

Запрет распространяется на заключение договоров и демонстрацию рекламы о работах и проектах государственных учреждений, будь то прошлые, настоящие или будущие.

Также высший избирательный орган Коста-Рики заявил, что распространение прошлых сообщений, которые подчеркивают дееспособность государственных учреждений, полностью запрещено.