Белград, 8 октября, 2021, 14:10 — ИА Регнум. Еще 157 000 жителей Белграда должно привиться для того, чтобы в городе были отменены все меры против коронавируса. Об этом 8 октября заявил заместитель мэра сербской столицы Горан Весич в эфире телеканала Pink.

VasenkaPhotography Белград

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По словам Весича, тогда в городе число привитых достигло бы 75%.

Весич сообщил, что 7 октября 500 жителей Белграда сделало прививку от коронавируса, в то время как в начале года прививалось и до 12 000 людей в день. Он добавил, что после открытия прививочных пунктов в торговых центрах Белграда процесс вакцинации станет более доступным для граждан.

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич призвал граждан проявить дисциплину и привиться от коронавируса.