Пенза, 8 октября, 2021, 14:51 — ИА Регнум. В Пензе продлили дачный сезон. Об этом 8 октября сообщает городская администрация.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Дача

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Как отметили в мэрии, решение о продлении работы автобусов сезонных маршрутов до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ приняли по просьбе председателей СНТ и в связи с благоприятными погодными условиями. Дачные маршруты общественного транспорта будут курсировать до 17 октября. При этом 13 октября автобусы работать не будут, уточнили в администрации.

По данным на 8 октября дачными автобусами перевезено 298 645 пензенцев.

По прогнозам метеослужб, в Пензенской области в предстоящие выходные, 9−10 октября осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит около +13 градусов, по ночам — от 0 до минус 3 градусов.

ИА REGNUM ранее сообщало, что 10 октября прекратять работу сезонные автобусные маршруты. При этом возможность продления дачного сезона оставалась на усмотрение городской администрации.

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