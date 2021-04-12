Пенза, , 13:09 — REGNUM В Пензенской области старт дачному сезону планировали дать 24 апреля, но региональные власти не исключают возможности переноса даты на более ранний срок.

Как заявил глава администрации города Андрей Лузгин, стоимость проезда на дачных маршрутах неизменна несколько лет. В этом году также не придется платить больше за проезд до садовых товариществ по «Карточке садовода».

Так, маршрут по 1 поясу (от 0 до 15 км) будет оплачиваться в размере 30 рублей (за наличные — 63 рубля); 2 пояс (от 15 до 20 км) — 35 рублей (за наличные — 95 рублей); 3 пояс (от 20 до 25 км) — 40 рублей (за наличные — 115 рублей); 4 пояс (от 25 до 45 км) — 45 рублей (за наличные — 161 рубль).

С 24 апреля до 1 июня движение автобусов будет осуществляться три дня в неделю (среда, суббота, воскресенье).

С 1 июня до 1 сентября — четыре дня в неделю (среда, пятница, суббота, воскресенье).

С 1 сентября до окончания дачного сезона — три дня в неделю (среда, суббота, воскресенье).

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области в 2021 году продолжится поддержка садоводческих хозяйств. Из регионального бюджета выделено 86 млн рублей. Кроме того, прорабатывается вопрос о введении дополнительных маршрутов для дачников.

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