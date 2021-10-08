Москва, 8 октября, 2021, 13:14 — ИА Регнум. Россия сотрудничает с Европейским агентством лекарственных средств (EMA) в вопросе признания вакцины от COVID-19 «Спутник V», заявил 8 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Мы сейчас сотрудничаем с Европейским агентством по лекарственным средствам для регистрации «Спутника V». Работа у нас достаточно уже продвинулась», — сказал глава МИД РФ на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса в России.

По его словам, в настоящее время российская сторона находится на этапе так называемой постепенной экспертизы. Важно решать все эти вопросы — вопросы признания, взаимной регистрации вакцин — на основе профессионального диалога между специалистами в сфере здравоохранения, добавил Лавров.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что специалисты из Европейского агентства лекарственных средств не высказывали претензий к российской вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник V».

По его словам, в настоящее время вакцина «Спутник V» проходит так называемую последовательную экспертизу в Европейском агентстве по лекарственным средствам.