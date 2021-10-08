Тбилиси, 8 октября, 2021, 13:07 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 36 840 исследований на SARS-CoV-2 выявили 2661 случая заражения коронавирусом. Эту информацию 8 октября обнародовали на официальном сайте правительства страны Stopcov.ge.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего на текущую дату в стране выявили 628 719 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 597 654 победили инфекцию, в том числе 1274 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 9192 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 30 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находится 4201 пациент, в оборудованных гостиницах — 660.

Днём ранее в Грузии после проведения 31 828 тестов выявили 2228 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими медики признали 1711 человека, умерли за сутки 28 пациентов с COVID-19.