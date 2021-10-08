Батуми, Грузия, 8 октября, 2021, 12:57 — ИА Регнум. В службу спасения Батуми по телефону поступило два обращения с просьбой достать из-под завалов рухнувшего дома. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».

Цитата из видео Обрушение жилого дома в Батуми

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По данным журналистов, спасатели, которые ликвидируют завалы на месте аварии, также слышат голоса пострадавших, которые просят о помощи. По последним данным, спасено несколько человек, в том числе два ребёнка.

Известно, что в обрушившейся части дома проживали 15 семей. На место происшествия стягивают дополнительные силы. Причины аварии выясняются.

Напомним, 8 октября произошло частичное обрушение пятиэтажного дома, расположенного на улице 26 мая. Данных о погибших нет.