Стокгольм, 8 октября, 2021, 12:48 — ИА Регнум. Согласно шведскому законодательству, в стране невозможно требовать от медицинского персонала пройти вакцинацию от COVID-19. Однако у работодателя есть способ, чтобы оградить невакцинированных медиков от пациентов. Об этом 8 октября сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Business.ua Вакцина

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Так, администрация лена Стокгольм приняла решение переместить непривитых медиков на другие подальше от пациентов объекты, сведя их контакты к нулю.

«Если у нас есть непривитые сотрудники, которые работают рядом с больными пациентами, именно обеспечение безопасности пациентов является нашей обязанностью», — заявила в эфире телеканал TV4 мэр Стокгольма Ирен Свенониус.

Отмечается, что лен Стокгольм стал первым регионом Швеции, где не привитых от COVID-19 медиков не будут допускать к пациентам.