Москва, 8 октября, 2021, 12:44 — ИА Регнум. Доллар США многое потерял, прежде всего в своей покупательной способности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 октября заявил доцент кафедры менеджмента факультета международного бизнеса и делового администрирования Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Эмиль Мартиросян.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Что касается будущего доллара как резервной валюты, то с момента создания Бреттон-Вудской системы доллар многое потерял, прежде всего в своей покупательной способности. Из-за внутренней инфляции доллара многие национальные банки (Китая, России, Японии и стран Евросоюза) избирают альтернативные инструменты резервных валют, такие как евро, иены, юани. Поэтому доля доллара в качестве резервной валюты будет падать, — сказал Мартиросян. — Но она не обнулится полностью, потому что экономика США на сегодняшний день является одной из крупнейших, многие мировые экономики развиваются на основе лицензионных соглашений по использованию американских технологий».

Как полагает экономист, уход доллара из резервных валют и из резервов центральных банков напрямую зависит от прироста собственных технологий в других государствах.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время не наблюдается признаков дефолта экономики США.