Батуми, Грузия, 8 октября, 2021, 12:42 — ИА Регнум. Ребёнок, спасённый из-поз завалов обрушившегося дома в Батуми, находится в местной Центральной больнице матери и ребенка им. Иашвили. Об этом сообщила агентству «ИнтерпрессНьюс» директор клиники Тамар Бахтадзе.

Цитата из видео Обрушение жилого дома в Батуми

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«На данном этапе ребёнок проходит обследование в отделении неотложной медицинской помощи. У него повреждена нога, а также есть поверхностные повреждения по всему телу», — сказала Бахтадзе.

Она сообщила, что спасённому несовершеннолетнему год и три месяца. Он находится в сознании.

Напомним, 8 октября произошло частичное обрушение части пятиэтажного дома, расположенного на улице 26 мая. По данным СМИ, из завалов достали двух выживших детей.