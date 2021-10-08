Стокгольм, 8 октября, 2021, 12:46 — ИА Регнум. Лишь в нескольких регионах Швеции будет проводиться оценка зрелости детей младшего возраста перед проведением процедуры вакцинации от COVID-19. В то время, как дети, которые хотят пройти вакцинацию, но не получили согласие от обеих родителей, во многих случаях останутся непривитыми. Об этом 8 октября сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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Согласно опросу редакции SVT Nyheter, при вакцинации детей от COVID-19 согласие обеих детей потребуется, по крайней мере, в 20 из 21 региона Швеции.

В случаях, когда дети в возрасте от 12—15 лет хотят пройти вакцинацию, но не имеют согласия родителей или законны опекунов, в центре вакцинации могут провести оценку зрелости вакцинируемого, а именно — понимает ли ребенок, что означает вакцинация. Если взрослые решат, что если подросток осознает все последствия, то этом случае ему может быть предложена вакцина, даже если родители не согласны.

Такие правила будут действовать в четырех ленах. Однако в 17 регионах Швеции оценка зрелости детей в возрасте до 15 лет проводится не будет.