Москва, 8 октября, 2021, 12:41 — ИА Регнум. В Кремле поздравили главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова с присуждением Нобелевской премии мира в 2021 году. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Scarc.library.oregonstate.edu Нобелевская медаль

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"Мы можем поздравить Дмитрия Муратова», — сказал Песков.

По его словам, российский журналист «последовательно работает по своим идеалам», а также он «привержен своим идеалам, он талантлив, он смел, и, конечно, это высокая оценка [его работы]».

Песков также не смог сказать, будет ли президент РФ Владимир Путин лично поздравлять Муратова с премией, поскольку информация о «Нобелевке» поступила совсем недавно.