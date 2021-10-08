Москва, 8 октября, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения России направило в представительство Евросоюза документы для взаимного признания сертификатов о вакцинации от COVID-19. Об этом 8 октября сообщили в пресс-службе министерства.

Mos.ru Вакцина «Спутник V»

«По итогам двусторонних консультаций относительно взаимного признания сертификатов о вакцинации Минздравом России были подготовлены необходимые запрошенные европейской стороной документы. Они были направлены в представительство ЕС в сентябре», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в настоящее время также идёт согласование деталей визита представителей Европейского агентства лекарственных средств для сертификации российской вакцины «Спутник V» в ЕС.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФСергей Лавров заявил, что специалисты из Европейского агентства лекарственных средств не высказывали претензий к российской вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник V».

По его словам, в настоящее время вакцина «Спутник V» проходит так называемую последовательную экспертизу в Европейском агентстве по лекарственным средствам.