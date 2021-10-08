Вашингтон, 8 октября, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Поручение министерству юстиции США разобраться с ростом количества инцидентов с участием недисциплинированных пассажиров самолетов дал американский президент Джо Байден. Об этом 8 октября сообщает газета The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Байден

По данным источника, он заявил об этом во время своего выступления в штате Иллинойс, когда обратился к гендиректору американской авиакомпании United Airlines Скотту Кирби.

«Я говорил с министерством юстиции, чтобы убедиться в том, что мы занимаемся проблемой насилия на авиатранспорте <…>. Мы намерены с этим разобраться», — сказал он.

Отметим, по данным Федерального авиационного управления США (ФАУ), с 1 января текущего года в США было зафиксировано около 4,4 тыс. такого инцидентов, что в два с лишним раза превышает число таких нарушений за весь минувший год. При этом около 3,2 тыс. случаев из этого числа были связаны требованием ношения защитных масок.