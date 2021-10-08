Батуми, Грузия, 8 октября, 2021, 12:22 — ИА Регнум. В Батуми из других населённых пунктов Аджарии направили дополнительные силы для ликвидации завалов после частичного обрушения жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

Jason Rosenberg Панорама Батуми

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«Как только в МВД поступило сообщение об обрушении жилого дома на улице 26 мая в Батуми, были мобилизованы службы спасения и полиции, а также на месте находился персонал скорой помощи», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на месте аварии продолжаются работы по ликвидации завалов. Спасатели эвакуировали жителей из оставшейся части дома.

Напомним, 8 октября произошло частичное обрушение части пятиэтажного дома, расположенного на улице 26 мая. Сообщается, что из-под завалом достали двух детей. Их отправили в медучреждения.