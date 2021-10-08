Вашингтон, 8 октября, 2021, 12:11 — ИА Регнум. В случае, если Россия попытается использовать нынешнюю ситуацию на рынке газа в Европе в целях политического принуждения, это будет ошибкой. Об этом 8 октября заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, его слова приводит британская вещательная корпорация Би-Би-Си.

White House Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан

По словам Салливана, Вашингтон давно испытывает обеспокоенность на тему того, что Россия якобы пользуется энергоносителями в качестве инструмента принуждения и политического оружия.

«Мы видели это ранее и, возможно, увидим в будущем. Мне кажется, что Россия совершит ошибку, если попытается воспользоваться этим (инструментом), так как в конечном счете это обернется против нее же», — сказал он.

Также помощник президента США высказал мнение о том, что Россия якобы «должна ответить на потребности рынка в увеличении поставок газа в Европу».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Европейского союза в Москве Маркус Эдерер заявил, что у России должна быть обеспокоенность ситуацией с ценами на газ в Европе, так как она может оказать негативное влияние на репутацию российской стороны как надежного поставщика энергетических ресурсов.