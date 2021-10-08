Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 8 октября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. Национальный географический институт Испании зафиксировал 40 землетрясений на канарском острове Пальма, одно из них — магнитудой 3,8. Об этом сообщает La Razón.

Zeml.info Землетрясение

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Землетрясение произошло в 4:31 по местному времени на глубине 36 километров под муниципалитетом Фуэнкальенте, где находились 33 из 40 землетрясений, зафиксированных ранним утром 8 октября, а остальные — в Мазо.

Последнее землетрясение, зарегистрированное на данный момент, произошло в 7:49 в муниципалитете Фуэнкальенте на глубине 12 километров и магнитудой 3,5.

Из 40 сейсмических движений, зафиксированных 8 октября, 11 были магнитудой 2 или выше.