Мальмё, Швеция, , 12:03 — REGNUM 13 октября политики, исследователи, представители социальных сетей и лица, пережившие Холокост прибудут в Мальмё на международную конференцию по борьбе с антисемитизмом. Однако на юге Швеции уже предупредили жителей Мальмё, чтобы они на время перешли в удаленный формат работы, поскольку из-за масштабов форума в городе будут наблюдаться перебои в работе общественного транспорта, а автомобильное движение будет затруднено. Об этом 7 октября сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Стокгольм, Швеция

Список участников еще не окончательно определен, но в Мальмё приедут президенты из Румынии, Финляндии, Латвии и Литвы, а также председатель Европейского совета Шарль Мишель и делегация из Израиля. По заявлению правительства, шведская королевская чета также принимает участие.

«Ситуация с транспортом во всем Мальмё будет очень сложной. Во вторник, среду, мы, как ожидается, движение городских автобусов будет сокращено на 50%», — заявил в интервью SVT Nyheter представитель регионального транспортного оператора Skånetrafiken Матс Ольссон.

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