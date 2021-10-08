Тбилиси, 8 октября, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Спасатели достали из-под завалов частично рухнувшего жилого дома в Батуми второго ребёнка. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Jason Rosenberg Панорама Батуми

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По данным журналистов, из-под завалов спасли новорожденного. Его оправили в клинику. Продолжаются поисковые работы. Из оставшейся целой части дома эвакуируют жителей.

Сообщается, что на место происшествия прибыл председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.

Напомним, 8 октября произошло частичное обрушение части пятиэтажного дома, расположенного на улице 26 мая. Здание было построено в 80-е годы прошлого века. Причина аварии выясняется.