Мадрид, 8 октября, 2021, 11:54 — ИА Регнум. Аэропорт острова Пальма не работает из-за скопления пепла из вулкана Кумбре-Вьеха в воздухе. Об этом сообщается в аккаунте компании-владельца испанских аэропортов Aena.

Publicdomainpictures.net В аэропорту

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«Работы по очистке [воздуха] продолжаются», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что остальные аэропорты Канарских островов работают.

В компании попросили уточнять информацию о полётах у своей авиакомпании, особенно в случае с Северным аэропортом Тенерифе. Отмечается, что некоторые рейсы будут выполняться из Южного аэропорта Тенерифе. Как сообщает радиостанция Cadena Ser, авиакомпании Iberia, Vueling и Binter уже приняли соответствующее решение из-за приближающегося пепла от вулкана.