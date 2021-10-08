Москва, 8 октября, 2021, 11:47 — ИА Регнум. За последние сутки от коронавирусной инфекции скончались 936 жителей России, сообщает 8 октября федеральный оперативный штаб по противодействию пандемии.

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Показатель суточной смертности является самым высоким за всё время распространения вируса в России. Накануне, 7 октября, умерли 924 человека, а прежний максимум был установлен два дня назад, 6 октября. Тогда за 24 часа скончались 929 человек.

Всего заболевание, по информации оперативного штаба, унесло жизни 214 485 жителей России.

За последние сутки выздоровели свыше 20,5 тыс. человек, с начала пандемии — более 6,8 млн человек.