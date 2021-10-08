Гуанчжоу, Китай, 8 октября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Компания Audi готовится представить на автомобильной выставке в Гуанчжоу (Китай) новый электрический кроссовер Audi Q5 e-tron. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Sina Audi Q5 e-tron

Выставка в Гуанчжоу (Auto Guangzhou 2021) пройдёт с 19 по 23 ноября 2021 года.

Новый автомобиль является второй по счету моделью в линейке SAIC Audi. Электрокроссовер построен на базе платформы MEB от Volkswagen Group.

Длина Q5 e-tron составляет 4 876 мм, ширина — 1 860 мм, высота — 1 675 мм. Размер колесной базы составляет 2 965 мм.

Начальная версия электрокроссовера оснащается электромотором мощностью 180 л. с. Запас хода этой модели составляет 420 км.

Всего модель представлена в трех версиях. Модификация 40 e-tron получила 204-сильный мотор. А топовая версия 60 e-tron — два электромотора общей мощностью 300 л. с.

Ранее компания Audi представила новую версию купе и кабриолета Audi R8 V10 performance под названием RWD, которая получила задний привод.

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